Лавочки с видом на туалет и прозрачные раздевалки установили на пляже в Петербурге

Насладиться видом на Финский залив у посетителей пляжа «Морские дубки» в Петербурге в ближайшее время не получится. Там «обустроили» пляж и поставили лавочки с видом на деревянный туалет. Балтика осталась за спиной.

Как сообщило издание «Подъем» со ссылкой на активистов Приморского района города, это варварство устроили по программе «Комфортная среда». Помимо чудо-лавочек, на пляже установили кабинки для переодевания. В принципе, в них можно и не заходить — их сделали из прозрачного пластика, и низ они не закрывают.

Источник фото: «ВКонтакте»

И самое главное — сам пляж. В воду теперь зайти практически невозможно. От больших волн береговую линию укрепили хлипкой цепочкой камней. Прибой это «укрепление» разрушил уже почти полностью, а вода размыла берег. Жители направили районным властям претензии, но воз и ныне там — людям пока ничего не ответили.