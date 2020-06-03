«Лавинообразная беда». Программисты не увидели новых причин для массовой эмиграции IT-специалистов

Российские IT-специалисты эмигрируют вот уже 30 лет, а сейчас наоборот некоторые возвращаются из Таиланда и Колумбии, где они удаленно работали, из-за коронавируса. Об этом «360» сказал председатель профессионального Союза программистов России Валерий Павлов.

«Я вижу, что часть нашего профессионального сообщества, которая работала в Таиланде и Колумбии, начала возвращаться в связи с тем, что там не совсем хорошо с медициной, я имею в виду в организационном плане. Мы получаем данные пока об обратной волне, но она временная. Когда все уляжется, они вернутся туда», — сказал Валерий Павлов «360».

По его словам, эмиграция IT-специалистов началась еще в 1990-е годы. Сейчас все ведущие страны установили квоты и приглашают программистов десятками тысяч в год.

Мы не успеваем готовить айтишников, квоты не восполняем. Специалистов требуется гораздо больше, чем потребности экономики Валерий Павлов.

Павлов считает, что главная проблема даже не в том, сколько уезжает специалистов. «Беда» для России заключается в уезде лучших программистов.

«Наша беда лавинообразно бьет сразу по всем отраслям одновременно. Нет специалистов, значит ракеты будут падать, самолеты будут не самого высшего качества. По нам можно изучать мир», — заключил Павлов, добавив, что в России наблюдается «нарастающий дефицит» кадров.

Председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская попросила правительство признать IT-отрасль пострадавшей от коронавируса. По ее словам, в противном случае из страны уедут 10-15 тысяч специалистов.