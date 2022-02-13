Лавинную опасность объявили в двух районах Сахалина

Синоптики объявили об опасности схода снежных лавин на Сахалине. Под угрозой оказались два района. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщили в территориальном управлении МЧС. Ранее такое сообщение появлялось два дня назад.

«13 и 14 февраля прогнозируется сильная лавинная опасность в селе Чехов Холмского района. Кроме этого, 13 и 14 февраля лавиноопасно на территории Невельского района. На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин», — привели в сообщении ТАСС данные регионального противолавинного центра УГМС.

Сейчас на Сахалине температура составляет −7 градусов, вечером может пройти небольшой снег. В среду, 9 февраля, на там произошло землетрясение магнитудой 5,1. Потом последовал второй толчок магнитудой 4,3. Стихия не привела к разрушениям или пострадавшим.

Толчки ощущались в Углегорском, Макаровском, Роноайском и Томаринском районах острова. Эпицентр располагался в 16 километрах на восток от озера Айнского на Сахалине.