Лауреат премии «Дебют» поэт Андрей Егоров покончил с собой в 37 лет

Поэт Андрей Егоров покончил с собой в одном из спальных районов Москвы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его друг врач-невролог Алексей Кащеев. По его словам, причиной такого решения поэта стала тяжелая депрессия, в которой он находился.

Врач напомнил, что Андрей Егоров был первым лауреатом литературной премии «Дебют». Постоянно участвовал в форуме молодых писателей в Липках.

Уроженец Петропавловска-Камчатского, Егоров перебрался в Москву в 2008 году. Работал копирайтером.

Несколько лет назад поэта арестовали за хранение наркотиков. В итоге он получил условный срок.

Последние годы поэт страдал серьезной депрессией. В 37 лет он остался одиноким и безработным человеком в съемной квартире.

«Все, что от него осталось, — битый „Самсунг“, стихи и картины. Хоронить его нам, друзьям», — подчеркнул Алексей Кащеев.

Он пообещал, что после похорон проведет поэтический вечер и отдельную выставку работ погибшего друга.