Лауреат Нобелевской премии по физике Андерсон умер в США

Мировое научное сообщество понесло потерю 29 марта. В Соединенных Штатах умер американский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике Филип Уоррен Андерсон.

О смерти ученого сообщил журнал Science. По данным издания, по своему вкладу в физику Андерсон мог бы конкурировать со своим соотечественником, еще одним американским физиком-теоретиком Ричардом Фейнманом.

Ученый умер в Принстоне, штат Нью-Джерси. Ему было 96 лет. Андерсон работал последние 45 лет в Принстонском университете, где подтвердили его смерть. Как пишет Science, за свою долгую карьеру Андерсон заработал репутацию воинствующего и временами переводящего научные споры в личные. Он не боялся быть неправым и всегда яростно отстаивал свои идеи, которые многим его коллегам казались несостоятельными.

Нобелевскую премию Андерсон получил в 1977 год за исследования электронной структуры магнитных и неупорядоченных структур. Он занимался исследованием высокотемпературных сверхпроводников и антиферромагнетиков.