Латвийская газета узнала о страхах «золотой молодежи»
СМИ Латвии опубликовали материал о «надвигающемся кризисе». В нем социологи раскрыли страхи российской «золотой молодежи», сообщил «Царьград» со ссылкой на «Новую Ригу Live».
По информации латвийского издания, подмосковные дети богатых родителей боятся остаться с «двумя тысячами долларов на карманные расходы» и приблизиться к простолюдинам.
Газета также добавила, что «золотую молодежь» пугает сокращение количества поездок за границу.
Социологи в ходе исследования опросили примерно 300 школьников в возрасте от 9 до 15 лет, которые живут «в элитных ЖК и престижных загородных поселках под Москвой».