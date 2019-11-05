Латвийская газета узнала о страхах «золотой молодежи»

По информации латвийского издания, подмосковные дети богатых родителей боятся остаться с «двумя тысячами долларов на карманные расходы» и приблизиться к простолюдинам.

Газета также добавила, что «золотую молодежь» пугает сокращение количества поездок за границу.

Социологи в ходе исследования опросили примерно 300 школьников в возрасте от 9 до 15 лет, которые живут «в элитных ЖК и престижных загородных поселках под Москвой».