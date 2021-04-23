Латвийское СМИ пополнило список иноагентов

Министерство юстиции России пополнило реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, еще несколькими изданиями. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Теперь в списке также значится русскоязычное латвийское интернет-издание Meduza*, которое основала бывший главный редактор Lenta.ru Галина Тимченко почти семь лет назад.

Meduza* зарегистрирована в Латвии, ее редакция расположена в Риге.

Кроме того, СМИ-иноагентом признали общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ»**, освещающее антикоррупционную политику в России и за рубежом, написал сайт «Русская планета».

Кроме них в списке значатся еще 17 изданий.

Признавать СМИ иноагентами разрешено с 2017 года, в конце ноября закон подписал президент России Владимир Путин. Главный критерий для получения статуса иноагента — иностранное финансирование, в том числе от госструктур других государств, международных граждан или отдельных граждан.

По закону «О средствах массовой информации», материалы иностранных изданий — иноагентов должны публиковаться в России с соответствующей маркировкой. Это норма нужна, чтобы предупредить отечественного читателя о том, что материалы в том СМИ преследуют интересы других государств.

*СМИ, выполняющее функции иноагента.

**Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.