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    23 апреля 2021, 15:09

    Латвийское СМИ пополнило список иноагентов

    Алена Макаренко

    Министерство юстиции России пополнило реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, еще несколькими изданиями. Об этом сообщили на сайте ведомства.

    Латвийское СМИ пополнило список иноагентов

    Теперь в списке также значится русскоязычное латвийское интернет-издание Meduza*, которое основала бывший главный редактор Lenta.ru Галина Тимченко почти семь лет назад.

    Meduza* зарегистрирована в Латвии, ее редакция расположена в Риге.

    Кроме того, СМИ-иноагентом признали общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ»**, освещающее антикоррупционную политику в России и за рубежом, написал сайт «Русская планета».

    Кроме них в списке значатся еще 17 изданий.

    Признавать СМИ иноагентами разрешено с 2017 года, в конце ноября закон подписал президент России Владимир Путин. Главный критерий для получения статуса иноагента — иностранное финансирование, в том числе от госструктур других государств, международных граждан или отдельных граждан.

    По закону «О средствах массовой информации», материалы иностранных изданий — иноагентов должны публиковаться в России с соответствующей маркировкой. Это норма нужна, чтобы предупредить отечественного читателя о том, что материалы в том СМИ преследуют интересы других государств.

    *СМИ, выполняющее функции иноагента.

    **Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.