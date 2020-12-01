Латвийский политик предложил уровнять призыв не носить маски с геноцидом

Он подчеркнул, что ответственность за пропаганду отказа от масок необходимо учесть в уголовном законодательстве страны. В настоящий момент полиция рассматривает такое подстрекательство как хулиганство. Как считает Ранцас, эти действия угрожают здоровью населения.

Политик рассказал, что в скором времени подкомиссия по уголовному праву рассмотрит этот вопрос с привлечением представителей полиции, прокуратуры, а также суда. Депутат предположил, что может быть создана специальная норма, похожая на ту, которая предусматривала ответственность за призывы к геноциду. По Уголовному закону Латвии, наказанием за геноцид является пожизненное заключение либо лишение свободы на срок от трех до 20-и лет.

«Я даже пошел бы дальше и разработал новую норму так, чтобы она предусматривала ответственность, как предусматривает норма Уголовного закона о призывах к геноциду. Это могла бы быть норма, предусматривающая ответственность просто за звонок, не предполагающий, что могут произойти какие-либо последствия», — подчеркнул Ранцас.

Он добавил, что необходимость такого нововведения требует оценки специалистов.