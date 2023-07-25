Общество 25 июля 2023, 16:24 Латвийский и нидерландский филиалы канала «Дождь» признали нежелательными в России Генпрокуратура РФ признала нежелательными латвийский и нидерландский филиалы «Дождя» РИА «Новости»

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Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность латвийского и нидерландского филиалов телеканала «Дождь»*. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в своем Telegram-канале.

«По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных организаций SIA TV Rain (Латвия) и TVR Studios B.V. (Нидерланды)», — указали в Генпрокуратуре.

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В ведомстве добавили, что эти организации создала иностранная журналистка Наталья Синдеева**, у которой есть российское гражданство. Она основала зарубежные филиалы после того, как Генеральная прокуратура и Роскомнадзор ограничили доступ к ресурсам телеканала «Дождь»* за систематическое нарушение российского законодательства, напомнили в ведомстве.

Пресс-служба отметила, что SIA TV Rain и TVR Studios B.V. распространяют материалы иноагентов, а также экстремистских, террористических и нежелательных организаций. Филиалы дискредитируют органы российской власти и предоставляют недостоверные сведения о спецоперации, уточнили в Генпрокуратуре.

Ранее Минюст признал нежелательной организацией американскую The Altai Project. Проверка показала, что ключевым направлением ее работы стал саботаж строительства газопровода «Сила Сибири — 2».

*Внесен Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента.

**Внесена Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.