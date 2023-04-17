Общество 17 апреля 2023, 14:37 Латвия запретила въезд в страну 10 россиянам из-за дела Кара-Мурзы МИД Латвии запретил въезд в страну 10 россиянам из-за дела Кара-Мурзы Unsplash

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Десяти гражданам России, связанным с делом политика и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы*, запретили въезд в Латвию. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел прибалтийской республики Эдгарс Ринкевичс.

«Мною принято решение наложить запрет на въезд в Латвию 10 российских граждан», — написал глава МИД Латвии.

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Он назвал дело в отношении Кара-Мурзы* «фиктивным» и призвал к новым санкциям против России из-за вынесенного приговора. При этом фамилии людей, которым теперь нельзя въехать в Латвию, Ринкевичс на перечислил.

Мосгорсуд 17 апреля приговорил Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в распространении фейков об армии России, госизмене и других преступлениях. Помимо срока заключения, общественный деятель должен будет выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Ему также запрещено в течение семи лет заниматься журналистикой.

* Владимира Кара-Мурзу по решению Минюста России включили в список иностранных агентов.