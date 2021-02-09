Сенатор Владимир Джабаров обсудил с RT запрет Национального совета по электронным СМИ Латвии на ретрансляцию на территории страны еще 16 российских телеканалов.

«Латвия действует в своем духе», — заметил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.

Он напомнил, что сначала латвийские власти не давали гражданство русскоязычным жителям, затем все русскоязычные школы были закрыты. Теперь очередь дошла до СМИ.

«Удивляюсь, почему молчит Евросоюз. Получается, что он замечает соринку в чужом глазу, а в своем бревна не видит», — продолжил парламентарий.

Он выразил надежду на приход новых политиков, которые поймут, что нужно поддерживать хорошие отношения с Москвой.