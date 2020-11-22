Ласты, разводной ключ и живая крыса. Названы худшие подарки на Новый год

Праздничные сувениры и предметы одежды оказались самыми нежеланными подарками на Новый год. От них готовы отказаться как мужчины, так и женщины.

«Для 8% респондентов самым неудачным новогодним подарком, который им довелось получить, стали предметы одежды. Мужчины сообщают об этом втрое чаще женщин (13% против 4%)», — сообщили авторы исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob. Результаты представило РИА «Новости».

Россияне предпочитают самостоятельно покупать носки, свитера и домашние халаты, но не получать их в подарок. Тогда получится выбрать все по своему вкусу и размеру.

В число худших подарков вошли новогодние сувениры: свечи, статуэтки, магниты, брелоки. За них отдали голоса 4% россиян — 6% женщин и 3% мужчин.

Конфеты, парфюмерию и косметику, а также посуду тоже любят получать в подарок не все. За каждый из этих пунктов отдали голоса 2-3% респондентов.

18% участников опроса сами назвали худший подарок на Новый год. Это, например, кальян для некурящего человека, ласты, разводной ключ, шариковая ручка и даже живая крыса.