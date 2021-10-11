Лариса Лужина призналась, что перебралась жить в баню ради сына

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина поделилась, что уже некоторое время живет в бане. Вернее, в предбаннике, в который перебралась в самый разгар пандемии. Артистка рассказала телеканалу НТВ, что просто не хотела в период коронавируса излишней тесноты в доме — там проживают ее невестка и сын.

Недавно к Лужиной также перебрался старший внук Даниил. Предбанник, судя по всему, вполне комфортный и просторный — у ребенка там есть отдельная комната с панорамным окном на втором этаже.

Сам дом остался в полном распоряжении сына актрисы, хотя ремонт она там по-прежнему делает сама. Например, установила в гостиной камин, который сделал комнату намного уютнее. И перенесла туалет подальше от кухни.

«Была печка, но она стала разваливаться и дымить. Я решила поменять ее на камин», — поделилась Лариса Лужина.

Дом актрисы достаточно большой. В нем два этажа, на которых располагаются пять комнат. Для гостей, которые навещают семью Лужиной, есть отдельный домик. Для времени за шашлыками построена беседка. Актриса поделилась, что огромным урожаем из сада и огорода похвалиться не может, она вообще предпочитает на заниматься трудом на грядках. Примечательно, что у прославленной артистки до сих пор нет домработницы: чужих людей в доме она попросту не любит.

Не всем артистам удалось избежать коронавируса, хотя они предпринимали многие меры. Сейчас в больнице в Коммунарке находится Лариса Гузеева. Врачи также борются за жизнь Валерия Гаркалина, которому, по слухам, все хуже.