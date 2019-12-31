Лариса Гузеева накрыла «тоскливый» новогодний завтрак

На столе, покрытом красной скатертью, стоят фигурки Деда Мороза и Снегурочки. Между ними установлена маленькая поблекшая пластиковая елка. Гузеева назвала ее «несчастной» и «елочкой для бедных». Новогодний атрибут телеведущей подарили в 1970-х годах «девочки с работы».

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Гузеева рассказала, что решила не ждать Нового года, а устроить себе праздник заранее, когда у нее выходной.

«Чтобы не было тоски, этой проклятой тоски, когда дети разбегаются, разъезжаются, у них своя жизнь», — пояснила она.

Также Гузеева показала приготовление каре ягненка с перцем чили, сладким бататом и черносливом. В конце она подала блюдо на стол.

Лариса Гузеева замужем за ресторатором Игорем Бухаровым. У телеведущей есть двое детей от разных браков — 28-летний сын Георгий и 19-летняя дочь Ольга.