Общество 29 января 2024, 12:43 Лантратова выступила с предложением о выплате совершеннолетним детям погибших бойцов СВО Право на выплату совершеннолетним детям погибших бойцов СВО предложили дать в ГД РИА «Новости»

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В Госдуме выступили с предложением дать право на выплату совершеннолетним детям погибших бойцов СВО. Автором инициативы стала депутат Яна Лантратова, сообщило РИА «Новости».

Предложение она направила первому замминистра обороны Руслану Цаликову. Автор инициативы обратила внимание, что сейчас в случае гибели военнослужащего члены его семьи имеют право на получение единовременной выплаты в размере пяти миллионов рублей в равных долях.

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Такое право есть у супруги, родителей, несовершеннолетних детей погибшего и детей, которые учатся очно, в возрасте до 23 лет. Также выплату могут получить люди, которые находились на иждивении военнослужащего.

Но, если у бойца СВО нет таких родственников, выплату предоставляют его братьям и сестрам, а его совершеннолетние дети оказываются лишены такого права.

В свете этого Лантратова попросила рассмотреть предложение, чтобы устранить имеющийся законодательный пробел.

Депутат также отметила, что получает много обращений о непредоставлении единовременных, страховых и других выплат совершеннолетним детям погибших военнослужащих. Этот вопрос находится на контроле рабочей группы по СВО, заключила она.