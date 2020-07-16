Лановой предложил провести «Бессмертный полк» 9 мая

Ежегодное шествие «Бессмертный полк» лучше перенести на 9 мая 2021 года. С таким заявлением выступил сопредседатель общественного движения Василий Лановой.

Решение о его проведении мероприятия примут после нормализации эпидемиологической обстановки, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на организаторов.

Провести «Бессмертный полк» возможно, только если помнить про меры санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции.

«Это противоречит духу „Бессмертного полка“, так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями», — объяснила сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

«Бессмертный полк» традиционно проводится во многих российских городах и за границей. В 2020 году мероприятие вынужденно перенесли уже два раза — с 9 мая на 26 июля и с 26 июля — на неизвестную дату. Ситуация с коронавирусом не позволяет провести мероприятие в полном объеме.

Ранее следователи решили завести уголовное дело на жителя Волгограда, который опубликовал на сайте «Бессмертный полк онлайн» фотографию руководителя гестапо Генриха Мюллера. Молодого человека обвиняют по статье «Реабилитация нацизма». Кроме того, в рамках онлайн-проекта в анкетах ветеранов Великой Отечественной войны появились изображения Гиммлера и Гитлера.