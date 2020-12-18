Лановой потребовал вернуть памятник Дзержинского на Лубянку
Актер Василий Лановой, считает, что памятник Феликсу Дзержинскому нужно вернуть на Лубянку, так как Дзержинский был героем России и Советского союза. Об этом сообщила Общественная служба новостей.
Актер рассказал, что считает его личность «близкой», так как сам он неоднократно играл Дзержинского в фильмах. Также Лановой уверен, что Дзержинского нельзя назвать спорной личностью.
«Я думаю, что Россия всегда имела героев, которые никогда не думали вредить обществу и всегда хотели ему только добра», — уверен актер.