    22 июня 2020, 12:13

    Лановой объяснил, почему всю жизнь болеет за московское «Динамо»

    Артур Блянихов

    Народный артист СССР Василий Лановой признался, что его самая любимая футбольная команда — это московское «Динамо». Актера процитировал сайт телеканала «Звезда».

    Лановой поделился воспоминаниями о победе московского клуба над англичанами осенью 1945 года.

    «Для меня это было одно из самых сильнейших потрясений в моей жизни. Я наблюдал это, радовался победе, ну как и каждый ребенок радуется», — рассказал Лановой.

    Он добавил, что после этого он всю свою жизнь болеет за «Динамо» и у других команд не получилось его переманить.