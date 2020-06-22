Лановой объяснил, почему всю жизнь болеет за московское «Динамо»
Народный артист СССР Василий Лановой признался, что его самая любимая футбольная команда — это московское «Динамо». Актера процитировал сайт телеканала «Звезда».
Лановой поделился воспоминаниями о победе московского клуба над англичанами осенью 1945 года.
«Для меня это было одно из самых сильнейших потрясений в моей жизни. Я наблюдал это, радовался победе, ну как и каждый ребенок радуется», — рассказал Лановой.
Он добавил, что после этого он всю свою жизнь болеет за «Динамо» и у других команд не получилось его переманить.