Лановой объяснил, почему всю жизнь болеет за московское «Динамо»

Лановой поделился воспоминаниями о победе московского клуба над англичанами осенью 1945 года.

«Для меня это было одно из самых сильнейших потрясений в моей жизни. Я наблюдал это, радовался победе, ну как и каждый ребенок радуется», — рассказал Лановой.

Он добавил, что после этого он всю свою жизнь болеет за «Динамо» и у других команд не получилось его переманить.