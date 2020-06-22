Лановой и Абрамченко высадили деревья в рамках акции «Сад памяти» на Поклонной горе
В акции на Поклонное горе приняли участие вице-премьер Виктория Абрамченко, народный артист России Василий Лановой, волонтеры, потомки знаменитых полководцев и экологи. Главная цель акции — высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем во время войны.
«До 27 миллионов нам не хватило всего около миллиона. Однако сейчас к акции активно подключается крайний север. Сегодня, 22 июня, с нами сажает Мурманск, Южно-Сахалинск и другие города. И уверены, что отметку в 27 миллионов деревьев мы преодолеем в ближайшее время», — отметила Абрамченко.
Организаторы акции рассказали, что сейчас зарегистрировано 26 030 022 посаженых деревьев. Также в июле к мероприятию присоединиться Чукотский автономный округ и Камчатский край.
Деревья начали высаживать с 18 марта. Организаторы рассказали, что новые растения люди сажали у себя на участках и в лесничествах. Из-за коронавируса акция проходила в «домашнем» режиме. Однако около 18 тысяч семей смогли посадить 124 тысячи деревьев.