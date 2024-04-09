Общество 09 апреля 2024, 17:47 Ландшафтный дизайнер Осипова посоветовала обращаться к профессионалам при обустройстве садового участка

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При планировании садового или дачного участка лучше обратиться к профессионалу, который поможет грамотно продумать и расположить все детали. Об этом «ТСН24» рассказала ландшафтный дизайнер Юлия Осипова.

Она объяснила, что работа специалиста предполагает не только размещение цветов, она гораздо сложнее и требует учитывать множество нюансов. В частности дизайн предполагает проектирование и сочетание красоты и эргономики.

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«Ландшафтный дизайн — это не про цветочки, а про строительные и инженерные решения, соблюдение норм и требований при расположении строений, соблюдение правил эргономики и удобства пользования участком, работа с рельефом, сохранение экосистем участков и многое другое», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что дизайнер продумывает, как проложить коммуникации и где разместить освещение. Кроме того, учитывает системы полива и другие важные моменты, с которыми сложно разобраться самому.

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