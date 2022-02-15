Стало известно, насколько одежда важна на первом свидании

Сервисы Mamba и Lamoda провели исследование, насколько важен наряд на первом свидании. Об этом сообщило utro.ru.

По их данным 80% женщин оценивают то, как одет мужчина на первой встрече. Для них важна не только одежда, но и аксессуары, и стиль в целом.

Среди мужчин этот показатель равен 64%. Большинству нравятся юбки или платья. При этом аксессуары роли не играют.

60% мужчин надевают на свидание обычную одежду, в которой ходят каждый день, а 47% женщин выбирают что-то более женственное.

65% опрошенных мужчин отметили, что готовы встретиться еще раз, если с женщиной было интересно. При этом одежда играет роль для 20%.

50% опрошенных женщин рассказали, что готовы на свидание с мужчиной, если у них совпали взгляды на жизнь и чувство юмора. 17% отметили, что важно и то, как мужчина одевается.

Ранее четверть россиян, которые находятся в отношениях, рассказали, что у них с партнерами не сходятся вкусы в сериалах. При этом каждый шестой заявил, что не предпочел бы ароматы или одежду, которую выбирает их вторая половинка.