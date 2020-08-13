Новый лайнер «Мустай Карим» заправили топливом Московского НПЗ

Круизный теплоход «Мустай Карим» отправится в первый рейс из Санкт-Петербурга в столицу на топливе, произведенном Московским нефтеперерабатывающим заводом «Газпром-нефть». Четырехпалубный лайнер сможет вместить 329 пассажиров.

Для первого путешествия в теплоход залили 40 тонн топлива. Бункеровку провели на Волге недалеко от Ярославля.

«Обеспечение топливом пассажирских перевозок по внутренним водным путям — одно из ключевых направлений деятельности нашего предприятия. Тренд на развитие внутреннего туризма дает основания рассчитывать на восстановление пассажирских перевозок в среднесрочной перспективе и реализацию потенциала речного сегмента рынка», — рассказал генеральный директор «Газпромнефть Марин Бункер» Алексей Медведев.

Компания является оператором бункерного бизнеса «Газпром нефти». По словам генерального директора Московского НПЗ Виталия Зубера, завод обеспечивает экологичным моторным топливом и авиационным керосином весь столичный регион.

Комплексная модернизация предприятия позволила увеличить производство востребованных нефтепродуктов и более гибко реагировать на запросы рынка Виталий Зубер.

Новейший лайнер «Мустай Карим» спроектирован Морским инженерным бюро. Свое название теплоход получил в честь известного башкирского поэта, писателя и фронтовика Мустая Карима.Его построили специалисты верфи «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде в 2019 году. Теплоход может ходить не только по рекам, но еще и по озерам и морям — Азовскому, Черному, Каспийскому. Для пассажиров лайнера предусмотрели все тонкости: конструкторы спроектировали спортзал, сауну, парикмахерскую и SPA-салон. По сути, это судно — плавучий пятизвездочный отель. Управляют лайнером специалисты компании «Водоходъ», это один из крупнейших операторов речных перевозок в России и партнер компании «Газпромнефть Марин Бункер».