Новый лайнер «Мустай Карим» заправили топливом Московского НПЗ
Для первого путешествия в теплоход залили 40 тонн топлива. Бункеровку провели на Волге недалеко от Ярославля.
«Обеспечение топливом пассажирских перевозок по внутренним водным путям — одно из ключевых направлений деятельности нашего предприятия. Тренд на развитие внутреннего туризма дает основания рассчитывать на восстановление пассажирских перевозок в среднесрочной перспективе и реализацию потенциала речного сегмента рынка», — рассказал генеральный директор «Газпромнефть Марин Бункер» Алексей Медведев.
Компания является оператором бункерного бизнеса «Газпром нефти». По словам генерального директора Московского НПЗ Виталия Зубера, завод обеспечивает экологичным моторным топливом и авиационным керосином весь столичный регион.
Комплексная модернизация предприятия позволила увеличить производство востребованных нефтепродуктов и более гибко реагировать на запросы рынкаВиталий Зубер.
Новейший лайнер «Мустай Карим» спроектирован Морским инженерным бюро. Свое название теплоход получил в честь известного башкирского поэта, писателя и фронтовика Мустая Карима.Его построили специалисты верфи «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде в 2019 году. Теплоход может ходить не только по рекам, но еще и по озерам и морям — Азовскому, Черному, Каспийскому. Для пассажиров лайнера предусмотрели все тонкости: конструкторы спроектировали спортзал, сауну, парикмахерскую и SPA-салон. По сути, это судно — плавучий пятизвездочный отель. Управляют лайнером специалисты компании «Водоходъ», это один из крупнейших операторов речных перевозок в России и партнер компании «Газпромнефть Марин Бункер».