Общество 18 декабря 2022, 02:30 Лайнер Astoria Grande отправился в зимний круиз из Сочи в Турцию Круизный лайнер Astoria Grande впервые начал курсировать из Сочи в Турцию в зимнем сезоне РИА «Новости»

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Старт зимних круизов из Сочи в Турцию состоялся вечером 17 декабря. Лайнер Astoria Grande компании Miray Cruises отплыл в рейс по Черному морю, сообщил ТАСС.

Круизный туризм в Сочи активно развивался с 2012 по 2015 годы. За это время Краснодарский край посетило более 90 тысяч иностранных туристов. Однако после начала пандемии суда перестали курсировать. И только летом 2022 года сообщение снова восстановилось, сезон продлился до октября.

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«Лайнер Astoria Grande отплыл, впервые запустив зимние круизы из Сочи в Турцию. Далее круизы будут осуществляться каждую неделю до 28 января», — пояснили в Miray Cruises.

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Пассажиров ждет семидневный круиз, куда входит несколько дней в открытом море, остановка в Стамбуле, посещение портовых городов — Орду и Трабзон. На лайнере могут разместиться более 1,3 тысячи человек. На судне дня них работает бар, кинотеатр, несколько ресторанов, спа-центр.

Ранее сообщалось, что пассажиры авиакомпании iFly не могут вылететь в Египет. Перевозчик отменил рейсы на курорт до 19 декабря включительно. Компания надеется получить разрешение на полет альтернативным маршрутом.