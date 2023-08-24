Общество 24 августа 2023, 18:00 Лайфхаки и аналитика. Актуальные тренды на рынке авто- и мототоваров обсудили в Москве Тренды на рынке автотоваров обсудили на выставке MIMS Automobility Moscow Пресс-служба «Авито»

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Изменение рынка автомобильных и мототоваров обсудили в столице на международной выставке MIMS Automobility Moscow 2023. На мероприятии рассказали об актуальных трендах в этой сфере, а также поделились аналитикой и лайфхаками.

Автозапчасти стали двигателем рынка электронной коммерции. Онлайн-продажи авто- и мототоваров бьют рекорды: за последние пару лет оборот в этой сфере превысил 80 миллиардов рублей.

На выставке в Москве обсудили, какие категории авто- и мототоваров представлены в онлайн-витринах, как отличаются цены и ассортимент по регионам. Также участники поделились лайфхаками, которые помогут продавцам максимально эффективно реализовывать товары, а покупателям — выбирать нужную продукцию.

Пресс-служба «Авито» Пресс-служба «Авито» Пресс-служба «Авито» Пресс-служба «Авито»

В последнее время в России изменился спрос на запчасти для автомобилей популярных марок. В 2023 году жители страны стали чаще выбирать новые детали, чем бывшие в употреблении.

«Сейчас на „Авито“ продается больше именно новых запчастей — на 30% больше, чем подержанных. Более того, темпы роста продаж в два раза превышают темпы роста продаж запчастей „с пробегом“», — рассказал руководитель категории «Запчасти и аксессуары» на платформе Александр Куроптев.

Пресс-служба «Авито»

Кроме того, водители чаще стали отказываться от поездок в магазины и салоны при заказе товаров. Например, каждая пятая сделка на «Авито» проходит через доставку.

Аналитики выяснили, что каждый второй автовладелец покупает запчасти на этой платформе. По данным «Авито», покупателей привлекает большой ассортимент, экономия времени и комфортный сервис.

«Более того, если требуется какая-то дополнительная консультация, наша площадка уникальна тем, что ты можешь написать или позвонить продавцу и убедиться, что данная запчасть подходит твоему автомобилю», — отметил Куроптев.

Пресс-служба «Авито» Пресс-служба «Авито» Пресс-служба «Авито» Пресс-служба «Авито»

На MIMS Automobility Moscow не только говорят о запчастях, но и изучают вопрос наглядно. По соседству с аудиториями на выставке расположились стенды с отечественными и зарубежными товарами.

Пресс-служба «Авито»