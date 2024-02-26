26 февраля 2024, 14:39
«Лайфхакер»: метод DECIDE поможет научиться принимать правильные решения
Эмоции, стресс и усталость порой являются причиной необдуманных действий. Как научиться принимать верные решения, рассказал «Лайфхакер».
Правильный выбор поможет сделать метод DECIDE, разработанный профессором Кристиной Гуо в 2008 году.
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Согласно схеме, необходимо определить проблему и обозначить критерии, которые будут влиять на решение. Затем нужно рассмотреть возможные варианты, выбрав лучший из них. После реализации планов стоит оценить их эффективность, добавили «Дни.ру».
Лайфхаки
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