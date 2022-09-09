Лайфхак, как выбрать вертикальный пылесос | 360°

Общество 09 сентября 2022, 19:47 Поделиться Telegram

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Viber Лайфхак, как выбрать вертикальный пылесос

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Сегодня популярными являются вертикальные пылесосы. Устройства компактные, имеют небольшой вес, а пылесборники устанавливаются на ручке. При этом он не требует подключения к электросети, у него нет проводов, он работает от аккумулятора. Об этом написал zr.media.

Среди основных преимуществ вертикальных пылесосов отмечается мобильность и маневренность устройства. Благодаря отсутствию проводов можно убирать в труднодоступных местах. Кроме того, вертикальные пылесосы продаются по доступной стоимости.

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Из недостатков выделяется ограниченное время работы аккумулятора. Пылесос работает всего 50 минут. При этом прибор нужно постоянно ставить на зарядку, хотя сама зарядная станция компактная, и заряжать пылесос можно во время парковки.

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При выборе следует обратить внимание на мощность вертикального пылесоса. Чем выше эти показатели, тем качественнее будет уборка. Также следует учитывать вместимость контейнера, которая зависит от габаритов дома.

Важен и тип аккумулятора. Лучше всего подойдут литий-ионные батарейки. Они способны обеспечить длительную автономную работу. Обратить внимание нужно на уровень шума. Он должен составлять от 70 до 80 дБ.

Некоторые модели вертикальных пылесосов не имеют функции вертикальной парковки. При ее отсутствии устройство можно повесить на стену. Для этого в комплекте с оборудованием поставляется специальное приспособление.

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