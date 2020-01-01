«Лахта-центр» превратился в гигантскую новогоднюю елку

Петербургский «Лахта-центр» благодаря подсветке стал напоминать огромную новогоднюю ель. Пользователи публикуют в соцсетях фотографии небоскреба, украшенного праздничными огнями.

Высота «Лахта-центра» — 462 метра. Иллюминацию там включили накануне вечером.

«Внимание Сюрприз! 31 декабря на берегу Финского залива зажглась самая высокая елка Европы!» — заявили в пресс-службе офисного здания.

Новогоднее освещение небоскребов практикуется во всем мире. Одним из самых известных является украшение высочайшего здания на планете — 828-метрового Бурдж-Халифа в Дубае.

Строительство «Лахта-центра» велось с 2012 по 2018 годы. Это самый северный небоскреб в мире, а также второе по высоте строение в Европе, которое уступает лишь 540-метровой Останкинской телебашне. Здание строилось как штаб-квартира «Газпрома».