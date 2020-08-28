Лагерь «Мой бизнес» пройдет на Красной Поляне
Бизнес-лагерь «Мой бизнес» пройдет в Сочи, на Красной Поляне, на курорте «Роза хутор». Об этом сообщил сайт «Юга.ру».
Мероприятие стартует 31 августа и продлится четыре дня — до 3 сентября. Заказчиком проведения лагеря выступает Фонд развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в рамках проекта «Популяризация предпринимательства».
Перед гостями выступят 22 спикера: эксперты, бизнес-тренеры и предприниматели. Будут обсуждать самые актуальные проблемы.