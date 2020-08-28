Лагерь «Мой бизнес» пройдет на Красной Поляне

Мероприятие стартует 31 августа и продлится четыре дня — до 3 сентября. Заказчиком проведения лагеря выступает Фонд развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в рамках проекта «Популяризация предпринимательства».

Перед гостями выступят 22 спикера: эксперты, бизнес-тренеры и предприниматели. Будут обсуждать самые актуальные проблемы.