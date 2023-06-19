19 июня 2023, 18:36
Лабораторию для анализа данных с помощью ИИ открыли в Москве
Московский урбанистический форум открыл лабораторию для анализа данных с помощью ИИ
В Москве представили лабораторию для анализа данных с помощью искусственного интеллекта, рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.
Московский урбанистический форум открыл аналитическую лабораторию «UrbanExplorer: испытайте искусственный интеллект», которая будет работать до 26 июня. В ней студенты-урбанисты научатся взаимодействовать с чатом GPT.
Реклама
Участники будут составлять Urban Agenda — свод тенденций развития города, учитывающий изменения в экономике, культуре, экологии и других областях.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о внедрении сервисов с ИИ в столичные больницы.
Молодежь
Искусственный интеллект
Технологии
Москва 2023
Реклама
Реклама