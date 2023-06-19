Общество 19 июня 2023, 18:36 Лабораторию для анализа данных с помощью ИИ открыли в Москве Московский урбанистический форум открыл лабораторию для анализа данных с помощью ИИ Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве представили лабораторию для анализа данных с помощью искусственного интеллекта, рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Московский урбанистический форум открыл аналитическую лабораторию «UrbanExplorer: испытайте искусственный интеллект», которая будет работать до 26 июня. В ней студенты-урбанисты научатся взаимодействовать с чатом GPT.

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Участники будут составлять Urban Agenda — свод тенденций развития города, учитывающий изменения в экономике, культуре, экологии и других областях.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о внедрении сервисов с ИИ в столичные больницы.