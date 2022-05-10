Лаборатория «Гигарама» представила проект «Армия памяти» в честь «Бессмертного полка»

Лаборатория «Гигарама» посвятила акции «Бессмертный полк» масштабный онлайн-проект «Армия памяти». Сразу после окончания шествия в память о погибших в годы Великой Отечественной войны специалисты лаборатории представили серию из нескольких десятков фотопанорам сверхвысокого разрешения.

На снимках можно в деталях рассмотреть проход участников акции по Красной площади. Качество фото позволяет увидеть участников акции, которые присоединились к шествию с портретами своих близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне, написал «Лайф».

В этом году при создании онлайн-проекта использовали инновационную технологию, которая позволила повысить качество изображений и увеличить скорость сборки всего проекта. Благодаря этому результат быстро опубликовали в Сети.

Фрагменты панорам снимались одномоментно, чтобы избежать дефектов при сшивании нескольких кадров в одно полотно. Для этого специалисты «Гигарамы» создала двухуровневый комплекс из 12 фотокамер, которые работали синхронно.

Проект «Армия памяти» вышел уже в третий раз. Участники «Бессмертного полка», у которых есть аккаунты во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», могут отметить себя на этом фотодокументе. Его объединили в общий интерфейс с проектами 2018 и 2019 годов. Таким образом, «Армия памяти» превратилась в открытую онлайн-летопись акции, отметило издание.

По оценке МВД РФ, в этом году в шествии «Бессмертного полка» в Москве приняли участие более миллиона человек.