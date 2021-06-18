Лаборатория «Гемотест» пригласила врачей проверить здоровье на выгодных условиях

Новый комплекс исследований состояния здоровья врачей разработали в лаборатории «Гемотест». Его создали, чтобы оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у медицинских работников. Вместе с тем он поможет проверить уровень витамина D и узнать о наличии антител к коронавирусу.

В «Гемотесте» отметили, что зачастую у врачей, медсестер, санитаров и фельдшеров не остается времени на собственное здоровье. Они полностью отдаются работе, спасая жизни, испытывая высокие эмоциональные и физические нагрузки.

Чтобы медики смогли позаботиться о себе, лаборатория подготовила для них специальный комплекс исследований из шести показателей.

Это кортизол, тропонин I высокочувствительный, 25-ОН витамин D суммарный, гомоцистеин, индекс атерогенности и качественное определение суммарных антител (IgG + IgM) к возбудителю COVID-19.

О чем это скажет?

Кортизол включили в комплекс для оценки уровня стресса. Этот гормон способен вызывать повышение кровяного давления, уровня адреналина и глюкозы.

Тропонин I поможет при прогнозе сердечно-сосудистых заболеваний даже в случае отсутствия симптомов, а сведения о витамине D важны для первичной оценки здоровья.

Гомоцистеин может повреждать стенки сосудов — в высоких концентрациях он токсичен для них. Индекс атерогенности покажет соотношение «плохого» и «хорошего» холестерина, которое применяется для оценки риска развития ишемической болезни сердца и атеросклероза.

Анализ на суммарные антитела к SARS-CoV-2 важен потому, что инфекция способна увеличивать тромообразование, — стоит знать, был ли контакт с вирусом.

Преимущества комплекса

С 17 по 22 июня комплекс «Для медицинских работников» доступен по специальной цене — 990 рублей без учета стоимости взятия биоматериала.

Срок выполнения исследования — один день. Получить результаты можно как в личном кабинете на сайте «Гемотеста», так и через электронную почту.

Чтобы сдать комплекс по акции, потребуется показать администратору отделения «Гемотеста» любой документ, подтверждающий принадлежность к медицинскому сообществу, и назвать промокод MEDICAL.

Условия и сроки проведения акции могут быть изменены. Уточнить адреса и графики работы отделений можно на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.