Лаборатория «Гемотест» пригласила врачей проверить здоровье на выгодных условиях
Новый комплекс исследований состояния здоровья врачей разработали в лаборатории «Гемотест». Его создали, чтобы оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у медицинских работников. Вместе с тем он поможет проверить уровень витамина D и узнать о наличии антител к коронавирусу.
В «Гемотесте» отметили, что зачастую у врачей, медсестер, санитаров и фельдшеров не остается времени на собственное здоровье. Они полностью отдаются работе, спасая жизни, испытывая высокие эмоциональные и физические нагрузки.
Чтобы медики смогли позаботиться о себе, лаборатория подготовила для них специальный комплекс исследований из шести показателей.
Это кортизол, тропонин I высокочувствительный, 25-ОН витамин D суммарный, гомоцистеин, индекс атерогенности и качественное определение суммарных антител (IgG + IgM) к возбудителю COVID-19.
О чем это скажет?
Кортизол включили в комплекс для оценки уровня стресса. Этот гормон способен вызывать повышение кровяного давления, уровня адреналина и глюкозы.
Тропонин I поможет при прогнозе сердечно-сосудистых заболеваний даже в случае отсутствия симптомов, а сведения о витамине D важны для первичной оценки здоровья.
Гомоцистеин может повреждать стенки сосудов — в высоких концентрациях он токсичен для них. Индекс атерогенности покажет соотношение «плохого» и «хорошего» холестерина, которое применяется для оценки риска развития ишемической болезни сердца и атеросклероза.
Анализ на суммарные антитела к SARS-CoV-2 важен потому, что инфекция способна увеличивать тромообразование, — стоит знать, был ли контакт с вирусом.
Преимущества комплекса
С 17 по 22 июня комплекс «Для медицинских работников» доступен по специальной цене — 990 рублей без учета стоимости взятия биоматериала.
Срок выполнения исследования — один день. Получить результаты можно как в личном кабинете на сайте «Гемотеста», так и через электронную почту.
Чтобы сдать комплекс по акции, потребуется показать администратору отделения «Гемотеста» любой документ, подтверждающий принадлежность к медицинскому сообществу, и назвать промокод MEDICAL.
Условия и сроки проведения акции могут быть изменены. Уточнить адреса и графики работы отделений можно на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.