Лаборатории Подмосковья провели 14 тысяч тестов на коронавирус за сутки

Роспотребнадзор обнародовал свежие данные о количестве проведенных тестов на коронавирус. За сутки в лабораториях сделали еще около 16 тысяч анализов.

Это на четыре тысячи больше, чем днем ранее.

«По состоянию на 17.07.2020 в Московской области проведено 1 261 267 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — заявили «360" в ведомстве.

За сутки в Подмосковье СОVID-19 заболело еще 166 человек. Таким образом общее число выявленных случаев — 61 399. Всего за время пандемии от коронавирусной инфекции в Московской области умерли 1043 пациента.

Ранее стало известно, что жители Подмосковья сделали уже более 200 тысяч тестов на антитела к коронавирусу. Положительный результат оказался у 19,9% прошедших исследование.

Врачи заявили о необходимости сделать диагностику антител — она необходима «для определения популяционного иммунитета к коронавирусу».