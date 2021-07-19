Лаборатории объяснили, как избежать ошибок при сдаче тестов на антитела

Для получения правильных данных о количестве антител к коронавирусу в крови нужно сдавать количественные тесты в одних и тех же лабораториях. Они должны использовать одинаковые тест-системы. Об этом сообщили специалисты ряда медицинских лабораторий.

Исполнительный директор клиник «Семейный доктор» рассказал РБК, что сейчас в России есть 150 различных тест-систем на антитела к коронавирусу. Тесты отличаются чувствительностью, а также возможностью качественной и количественной оценки уровня антител, используемых антигенами.

«Два результата, полученных в разное время, но выполненных одной и той же количественной методикой, можно сравнивать между собой, делать вывод, как изменился уровень антител», — отметил медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов.

Он объяснил, что у каждой из тест-систем существуют свои показатели измерения и референсные значения, которые указаны в результатах исследований лаборатории. Поэтому сдавать тесты нужно в одной лаборатории. Она будет выполнять исследование одинаковым методом на реагентах одного и того же производителя.

В «Медси» сообщили, что результаты качественных измерений сильно зависят от того, какие партии реагентов используются в тестировании.

«С целью гармонизации, то есть возможности сравнивать значения от разных производителей или разных лабораторий, ВОЗ выпустила стандарт NIBSC 20/136, относительно которого для производителей появилась возможность разработать тест-системы на его основе», — отметили в сети клиник.

Там добавили, что в данный момент в России нет таких зарегистрированных систем.

Кроме того, необходимо различать тесты на антитела, которые вырабатываются к разным антигенам (элементам вируса), и тесты на разные классы антигенов. К примеру, тест на антитела класса IgM может показать острую фазу заболевания.