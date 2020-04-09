Лаборатории ФСИН начали тестировать заключенных на коронавирус
Лаборатории Федеральной службы исполнения наказаний начали проводить тесты на коронавирус среди заключенных и сотрудников колоний и СИЗО. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на пресс-бюро ведомства.
Всего проведено более 1400 тестов в 49 ПЦР-лабораториях территориальных органах ФСИН.
«В тех территориальных органах, где нет собственных лабораторий для подобных исследований, тестирование проводят в учреждениях, подведомственных Роспотребнадзору», — уточнили в ведомстве.
Пока случаев инфицирования не зафиксировано.