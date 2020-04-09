Лаборатории ФСИН начали тестировать заключенных на коронавирус

Всего проведено более 1400 тестов в 49 ПЦР-лабораториях территориальных органах ФСИН.

«В тех территориальных органах, где нет собственных лабораторий для подобных исследований, тестирование проводят в учреждениях, подведомственных Роспотребнадзору», — уточнили в ведомстве.

Пока случаев инфицирования не зафиксировано.