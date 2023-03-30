Общество 30 марта 2023, 13:19 Лабиринт из медкарт. Посетитель детской поликлиники в Подмосковье ужаснулся состоянию архива Минздрав Подмосковья начал проверку после жалобы на архив детской поликлиники в Раменском

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Попытка найти медкарту в Быковской детской поликлинике превратилась в настоящий квест для молодого человека. Ему выдали ключи от архива и отправили на самостоятельные поиски документов. Состояние помещения с медицинскими картами посетитель снял на видео, которое разошлось по Сети.

Увидев лабиринт из медицинских карт, которые хранились на полу, полках и картонных коробках, молодой человек признался, что ему хочется выругаться. Но он решил сдержаться. Удалось ли ему разобраться в том, где хранится детская медицинская карта, неизвестно.

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Опубликованным роликом заинтересовались в Министерстве здравоохранения Московской области. В ведомстве заявили, что начали проверку по итогам которой дадут правовую оценку, а к виновным за состояние архива применят меры административного характера.