Квоты на традиционное рыболовство увеличили в Ямало-Ненецком округе

Уточняется, что после обработки заявок квоты были выделены приблизительно для 1,5 тысячи человек. Так, на одного ямальца приходится порядка 2,5 тысячи килограммов «белой» и «черной» рыбы.

«Общий объем, который мы распределили, составляет более четырех с половиной тысяч тон. Если смотреть по одуемым видам — это сиговые виды по водным биологическим ресурсам, на 2021 год мы распределили 1135 тон», — уточнила заместитель главы департамента агропромышленного комплекса региона Любовь Охман.

Она отметила, что это существенно больше в сравнении с минувшим годом. Охман заключила, что благодаря таким изменениям коренные народы Севера будут обеспечены рыбой, необходимой для собственного питания.