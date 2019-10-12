КВН, мини-футбол и эстафета. Как совершенствуют мастерство молодые спасатели Подмосковья

Молодые сотрудники МЧС Московской области сыграли в КВН, волейбол, мини-футбол и приняли участие в эстафете. Такие необычные занятия нужны, чтобы развивать эрудицию и творческий потенциал спасателей.

Конференция для молодых сотрудников МЧС Московской области «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» поможет спасателям развить эрудицию и творческий потенциал. Именно эти навыки помогают справляться со стрессом во время чрезвычайной ситуации и быстро находить решения в экстремальных условиях.

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В МЧС говорят, что сейчас большинство их сотрудников — молодые люди до 35 лет. Поэтому к ним нужен особый подход.

«Цель — выявить лучших, наиболее подготовленных, перспективных сотрудников, которые болеют за свое дело и которые готовы совершенствоваться дальше», — отметил заместителем министра МЧС России Илья Денисов.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме командных соревнований, молодые спасатели участвовали и в деловых играх, а также тренировали профессиональные навыки. Такие конференции, считают в МЧС, учат работать в коллективе, совершенствуют мастерство сотрудников, что помогает им развиваться в профессии и лучше делать свою работу.