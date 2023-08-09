09 августа 2023, 18:33
Квизы и конкурсы по истории столицы пройдут на Московском урбанфоруме
Гости Московского урбанфорума в «Лужниках» узнают об истории города через квизы и конкурсы
На площадке «Прикоснись к атМОСфере» на Московском урбанистическом форуме (МУФ) в «Лужниках» пройдут различные квесты и квизы, посвященные истории столицы, городским проектам и культурному наследию. Информация об этом появилась на официальном сайте мероприятия.
«Посетителей ждут интерактивные задания, которые помогут увидеть столицу с новой стороны и получить приятные сюрпризы в стиле бренда „Твой город — твое дело“», — говорится в сообщении.
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Один из квизов назвали «Лучший город Земли». Гости смогут погрузиться в атмосферу современного мегаполиса и узнать о самых масштабных проектах и достижениях Москвы.
Квест «Город твоей мечты» позволит участникам изучить сегодняшнюю городскую повестку и увидеть, каким образом будет развиваться столица в ближайшее время.
Для поклонников пеших прогулок по Москве источником интересных заданий станет квиз «Культурный променад», где можно будет познакомиться с историей любимых бульваров и переулков столицы.
Квест «Не Филькина грамота» станет увлекательным путешествием по богатой истории русского языка и славянской письменности.
Квиз, посвященный московскому метрополитену, расскажет об истории станций, их уникальном дизайне, интересных и культовых местах, а также о новых проектах в транспортной системе Москвы.
Для ценителей искусства подготовили квиз, посвященный «Театральной Москве».
Все эти активности разработали в «Лаборатории квеста» — студенческом проекте Университета правительства Москвы, который номинировали на премию MUF Community Awards.
Ранее жителям столицы рассказали о том, что гости Московского урбанфорума создадут цветочную арт-композицию.
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