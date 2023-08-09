Общество 09 августа 2023, 18:33 Квизы и конкурсы по истории столицы пройдут на Московском урбанфоруме Гости Московского урбанфорума в «Лужниках» узнают об истории города через квизы и конкурсы Пресс-служба Московского урбанистического форума

Читать 360tv в

На площадке «Прикоснись к атМОСфере» на Московском урбанистическом форуме (МУФ) в «Лужниках» пройдут различные квесты и квизы, посвященные истории столицы, городским проектам и культурному наследию. Информация об этом появилась на официальном сайте мероприятия.

«Посетителей ждут интерактивные задания, которые помогут увидеть столицу с новой стороны и получить приятные сюрпризы в стиле бренда „Твой город — твое дело“», — говорится в сообщении.

Реклама

Один из квизов назвали «Лучший город Земли». Гости смогут погрузиться в атмосферу современного мегаполиса и узнать о самых масштабных проектах и достижениях Москвы.

Квест «Город твоей мечты» позволит участникам изучить сегодняшнюю городскую повестку и увидеть, каким образом будет развиваться столица в ближайшее время.

Для поклонников пеших прогулок по Москве источником интересных заданий станет квиз «Культурный променад», где можно будет познакомиться с историей любимых бульваров и переулков столицы.

Квест «Не Филькина грамота» станет увлекательным путешествием по богатой истории русского языка и славянской письменности.

Квиз, посвященный московскому метрополитену, расскажет об истории станций, их уникальном дизайне, интересных и культовых местах, а также о новых проектах в транспортной системе Москвы.

Для ценителей искусства подготовили квиз, посвященный «Театральной Москве».

Все эти активности разработали в «Лаборатории квеста» — студенческом проекте Университета правительства Москвы, который номинировали на премию MUF Community Awards.

Ранее жителям столицы рассказали о том, что гости Московского урбанфорума создадут цветочную арт-композицию.