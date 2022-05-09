Музеи Москвы и Подмосковья подготовили для детей экскурсии и квесты в День Победы

Механизированную колонну парада Победы на Красной площади в этом году по традиции возглавил легендарный танк Т-34. Познакомиться с его историей можно в музее, расположенном в деревне Шолохово в Мытищах.

В День Победы здесь организовали две бесплатные экскурсии. Одна прошла утром, вторая — в 15:40. Для посещения военно-исторической реконструкции регистрация не нужна.

В Музее обороны Москвы подготовили обзорную экскурсию по основной экспозиции «Великий подвиг защитников Москвы». Также посетителям показали спектакль «Весна-45» о героях Сопротивления — антифашистах Польши, Чехословакии, Венгрии, Франции и Югославии.

Еще одна экскурсия была посвящена выставке «Глазами художника» о жизни Москвы и москвичей в период войны в произведениях советских художников-баталистов из коллекции Д. Ерохова. Для детей провели мастер-класс о том, как правильно завязывать вещмешок.

Еще одна развлекательная программа для ребят — «Фронтовой репортер». Юные посетители музея смогут настоящими репортерами фронтовой газеты, пройдут по основной экспозиции, соберут необходимую информацию о противнике и доложат в штаб Красной армии, рассказали организаторы. С 17:00 до 17:45 в кинозале музея пройдет «Мультфронт».

В библиотеке искусств имени А. П. Боголюбова 11 мая можно послушать классическую музыку. Пианист, лауреат международных конкурсов Виталий Стариков исполнит произведения Моцарта, Листа, Рахманинова.