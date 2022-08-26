Квест-экскурсию по городу провели для жителей Надыма

Клуб общения для людей с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление» организовал для жителей Надыма квест-экскурсию по городу. Об этом написал «Ямал-Медиа».

Более 100 участников смогли вернуться в прошлое, оценить настоящее и заглянуть в будущее.

«Автобусная квест-экскурсия „Вместе с городом!“ посвящена празднованию 50-летия Надыма. Даже для коренных жителей отдельная информация стала сюрпризом. Действительно в восторге от всех мест, столько узнала того, что раньше было», — сказала участница квеста Лидия Дорофеева.

Экскурсии, которые проводятся в городе, посвящены юбилею Надыма. Его отпразднуют в начале сентября.