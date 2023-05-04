Общество 04 мая 2023, 17:12 Квас «Семейный секрет. Бородинский» рекомендовали к бутерброду с кабачковой икрой в передаче «Внимание! Еда!»

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Проверку магазинной кабачковой икры устроили в передаче «Внимание! Еда!». Многие любят использовать этот продукт для бутербродов. В программе рассказали, почему квас «Семейный секрет. Бородинский» подойдет к такому перекусу.

С началом дачного сезона многие берут за город покупную кабачковую икру, поскольку в конце весны и начале лета свои овощи еще не созрели. Будет очень вкусно, если намазать кабачковую икру на кусочек бородинского хлеба. Запить такой бутерброд можно бородинским же квасом «Семейный секрет».

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Этот живой напиток обладает пикантной композицией из тмина и кориандра. Аромат кваса «Семейный секрет. Бородинский» напоминает буханку бородинского хлеба, которую только что приготовили в печи. Это создает ни с чем не сравнимую дачную атмосферу. Главное — не забыть охладить напиток.

Квас «Семейный секрет. Бородинский» готовят из пшеничного солода, цельного зерна ржи, ячменного карамельного и светлого солода, чистой культуры дрожжей и молочнокислых бактерий в виде смешанной закваски. Двойное брожение делает напиток невероятно полезным. Таким квасом можно запивать не только бутерброды с кабачковой икрой, но и другие блюда.

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