    25 февраля 2020, 16:49

    Квартиры за 100 тысяч рублей появились в некоторых регионах России

    Дарья Морозова

    Жилье за 100 тысяч рублей появилось на рынке недвижимости в восьми регионах страны. Об этом сообщил сайт Lenta.ru.

    По данным сайта «Русская планета», такая дешевая цена объясняется расположением квартиры в поселках и деревнях. Также не все объекты в хорошем состоянии.

    Столь дешевые варианты предлагаются в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Челябинской, Кировской, Кемеровской областях, в Карелии и республике Коми.

    По словам экспертов, такими предложениями пользуются риелторы для расселения малоимущих семей. Главное для них — чистота документации и возможность прописки.