Квартиры за 100 тысяч рублей появились в некоторых регионах России

По данным сайта «Русская планета», такая дешевая цена объясняется расположением квартиры в поселках и деревнях. Также не все объекты в хорошем состоянии.

Столь дешевые варианты предлагаются в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Челябинской, Кировской, Кемеровской областях, в Карелии и республике Коми.

По словам экспертов, такими предложениями пользуются риелторы для расселения малоимущих семей. Главное для них — чистота документации и возможность прописки.