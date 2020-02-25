Квартиры за 100 тысяч рублей появились в некоторых регионах России
Жилье за 100 тысяч рублей появилось на рынке недвижимости в восьми регионах страны. Об этом сообщил сайт Lenta.ru.
По данным сайта «Русская планета», такая дешевая цена объясняется расположением квартиры в поселках и деревнях. Также не все объекты в хорошем состоянии.
Столь дешевые варианты предлагаются в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Челябинской, Кировской, Кемеровской областях, в Карелии и республике Коми.
По словам экспертов, такими предложениями пользуются риелторы для расселения малоимущих семей. Главное для них — чистота документации и возможность прописки.