Квартиры в Шатуре получили 29 семей-переселенцев из аварийных домов

В городском округе Шатура раздают квартиры в новостройках. Квадратные метры достаются тем, кто вынужден ютиться в аварийных домах. Готовится к расселению барак в поселке Черусти. Зданию уже больше ста лет.

Барак на улице Школьной один из самых старых в поселке Черусти. Он был построен еще в царские времена и давно стоит без ремонта. Стены прохудились, проводка пришла в негодность. Из коммуникаций в аварийном доме — электричество и вода.

Эти квадратные Сергею Муравьеву предоставили как временное жилье. В начале 90-х мужчина получил две комнаты от железной дороги. С тех пор прошло 26 лет.

«Смысла нет ремонтировать! Все рушится, все прогнило до такой степени, а со мной еще дети маленькие! Здесь не условий, ничего нет», — сказал Сергей Муравьев, жительств аварийного дома.

Шатурцам больше не придется ютиться на даче. Барак попал в программу «Переселение граждан из аварийного жилья». Муравьевых и еще 29 семей ожидает новоселье. На улице Новой в поселке Черусти меньше чем за год возвели новостройку. Квартира Сергея на 4 этаже. Места здесь хватит и детям, и внукам.

«Конечно, после того, что было здесь, квартира просторная, светлая, отопления достаточно, ванная! Затягивать с переездом не будем. Сидим уже на чемоданах», — сказал Сергей Муравьев, участник программы «Переселение граждан из аварийного жилья».

В новостройку переедут жители семи аварийных домов. Любовь Сергеева с семьей четверть века прожила в бараке без коммуникаций. Зимой им приходилось топить печь практически круглые сутки. Теперь все бытовые трудности позади. Ключи от новой квартиры в руках.

«Я очень рада, очень довольная! Меня все устраивает! Дети приедут с работы вечером, съездим, посмотрим, они оценят. Дальше будем планировать мебель покупать, ставить что, где, куда», — сказала Любовь Сергеева новосел, участник программы «Переселение граждан из аварийного жилья».

Жители Черустей не единственные в городском округе Шатура, кто в этом году отметит новоселье. В поселке Бакшеево готовится к сдаче многоэтажка. В декабре ключи получат 32 семьи. Жилье, которое предоставляется участникам программы к заселению — готово. В квартирах сделан ремонт, установлена сантехника и электрические плиты.

«По программе следующего года мы сдаем дом в Туголесе, мы сдаем дом на улице Радченко в Шатуре и на улице Школьная. Поэтому предполагаем, что у нас в следующем году новоселье будет значительно больше чем в этом году, потому что у нас в следующем году будет переселяться 301 семья — это очень большой объем переселения», — сказал Андрей Келлер, глава г.о. Шатура.

Программа «Переселение граждан из аварийного жилья» финансируется из областного и муниципального бюджетов. Новые квартиры с балконом больше старого жилья. На переезд новоселам дается два месяца. Хотя, как показывает практика, с этим счастливые обладатели новой жилплощади не затягивают.