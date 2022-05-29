Квартиры в новостройках перестали дорожать в России

С начала 2022 года подорожание жилья в новостройках на российском рынке замедлилось, а весной рост цен практически остановился. Об этом сообщили участники рынка недвижимости.

С января 2022 года стоимость квартир в новостройках выросла на 12%, но по итогам мая цены не изменились, заявил «Известиям» руководитель сервиса «Циан. Аналитика» Алексей Попов. В среднем один квадратный метр в мае стал стоить на 1% меньше. Вместе с понижением цен стал восстанавливаться спрос на покупку жилья.

«Последствия периода высоких процентных ставок по ипотеке привели к существенному снижению спроса на первичное и вторичное жилье. Несмотря на то что ставки снизились, а спрос постепенно начинает восстанавливаться», — отметил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Он подчеркнул, что цены на рынке продолжают стагнировать. Из-за большого количества невостребованных объектов девелоперам приходится делать скидки и устраивать акции. По мнению экспертов, в ближайший месяц ситуация на рынке недвижимости останется такой же.