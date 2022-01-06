Россиянам объяснили, как изменится цена на квартиры в 2022 году

Стоимость жилья в 2021 году вышла на свой пик из-за льготных ставок на ипотеку и повышения цен на строительные материалы на фоне коронавирусных ограничений. Однако в 2022 году стоимость жилья будет неуклонно падать и снизится примерно на 10%. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал риелтор Денис Коденко.

«Согласно многим статистическим данным, рынок скорректируется вниз на 5-10%. Первой причиной может стать ипотека, выдача которой упала, по разным данным, на 40%. Соответственно, люди меньше стали брать кредитов на жилье, а отсутствие спроса как раз и приводит к снижению цен на рынке недвижимости», — заявил Коденко.

Он уверен, что также на цену строительных объектов может повлиять общее снижение доходов населения, ведь в этом случае меньше средств выделяется на оплату платежей по ипотечным продуктам.

Руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев не согласился с Бендриковым. Он считает, что нет оснований полагать, что цена на недвижимость упадет. Зайцев уверен, что стоимость одного квадратного метра продолжит свой рост.

«В 2022 году цены на недвижимость продолжат расти, но более сдержанными темпами, на уровне 10-12% в год при условии, что не произойдет резких скачков ипотечных ставок», — сказал Зайцев.

Ранее сообщалось, что банки могут поднять процент кредита для тех граждан, которые не привились от коронавирусной инфекции.