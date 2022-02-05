Россиян предупредили о подводных камнях при покупке квартиры у банкрота

Приобретение жилья у человека, признанного банкротом, поможет хорошо сэкономить, но нужно внимательно проверять регистрационные документы жилья. Об этом агентству «Прайм» сообщила юрист Анастасия Ромашова.

Она сказала, что в первую очередь необходимо выяснить, нет ли прописанных в квартире бывших собственников и физически проживающих в ней людей.

«Если есть прописанные, то снять их с учета можно только по решению суда. Для этого потребуется нанимать адвоката, а это дополнительные расходы и время», — рассказала юрист.

Если человека признают банкротом, банк выставляет его жилую недвижимость на торги. В таких случаях стоимость квартиры, как правило, ниже рыночной, добавила Ромашова.

Стало известно, что Министерство финансов готовит закон, который избавит покупателей первичных квартир от необходимости дважды переплачивать за закладную до и после регистрации права собственности.

С 1 февраля Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жилье.