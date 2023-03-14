Общество 14 марта 2023, 19:08 Квартиры-студии в Москве стали пользоваться высоким спросом

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Спрос на покупку квартир-студий в Москве вырос на 65% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на исследование «Авито».

В этом году москвичи стали больше интересоваться покупкой недвижимости на вторичном рынке. После студий покупателей интересуют двухкомнатные квартиры, сделок стало на 18% больше по сравнению с прошлым годом. Также не теряют своей популярности и однушки. Специалисты отметили увеличение их покупок на 14%.

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Кроме того, примерно на 4% снизилась стоимость одного квадратного метра в российской столице. Многим продавцам, выставившим квартиры по рыночной цене, пришлось потом ее снижать.

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