Квартиры семей с одним опекуном могут оборудовать тревожными кнопками

Также депутат подчеркнул, что установка оборудования должна происходить за счет государства.

«Нужно, чтобы это было сделано за счет государства, потому что у семей, где только один опекун, или ребенок инвалид, как правило не очень высокие доходы. В целом это должна быть целая программа обеспечения жильем, которое было бы оборудовано для проживания таких семей», — сказал Смолин.

Кроме этого, он заявил, что установка тревожных кнопок должна быть добровольной. Депутат уверен, что массовые проверки придутся по вкусу далеко не всем. Да и количество проверок, по мнению Смолина, на сегодняшний день и так немаленькое.

«Проверять начнут всех подряд, и я не уверен, что в семьях, где все более ли менее благополучно, будут рады таким проверкам. У нас количество проверок скоро будет больше, чем количество проверяемых, — заявил депутат.

Обсуждения начались после ситуаций в Ижевске и в городе Можге. В первом случае двухлетний ребенок несколько дней провел взаперти в квартире с умершей матерью, во втором — были обнаружены тела 13-летнего подростка с ДЦП и его матери.