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    21 августа 2020, 17:47

    Квартиры курганцев залило водой из-за незаконченного ремонта крыши

    Дарья Морозова

    Квартиры в одном из домов в Курганской области затопило дождями из-за незаконченного ремонта крыши. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Жильцы дома рассказали, что работы не были завершены из-за начала дождей. В результате затопило дом, поэтому часть квартир пришлось обесточить.

    В региональном фонде капремонта уточнили, что ремонтные работы в этом доме проводит компания «Капитал Инвест». Сотрудники фонда пояснили, что руководство компании обязано возместить пострадавшим ущерб.

    Комментарии руководства «Капитал Инвест» изданию получить не удалось.

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