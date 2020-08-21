Квартиры курганцев залило водой из-за незаконченного ремонта крыши

Жильцы дома рассказали, что работы не были завершены из-за начала дождей. В результате затопило дом, поэтому часть квартир пришлось обесточить.

В региональном фонде капремонта уточнили, что ремонтные работы в этом доме проводит компания «Капитал Инвест». Сотрудники фонда пояснили, что руководство компании обязано возместить пострадавшим ущерб.

Комментарии руководства «Капитал Инвест» изданию получить не удалось.