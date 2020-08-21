Квартиры курганцев залило водой из-за незаконченного ремонта крыши
Квартиры в одном из домов в Курганской области затопило дождями из-за незаконченного ремонта крыши. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Жильцы дома рассказали, что работы не были завершены из-за начала дождей. В результате затопило дом, поэтому часть квартир пришлось обесточить.
В региональном фонде капремонта уточнили, что ремонтные работы в этом доме проводит компания «Капитал Инвест». Сотрудники фонда пояснили, что руководство компании обязано возместить пострадавшим ущерб.
Комментарии руководства «Капитал Инвест» изданию получить не удалось.