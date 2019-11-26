Квартиры детям-сиротам решили выдавать по сертификатам

«В настоящее время в целях расширения форм и механизмов обеспечения детей-сирот или лиц из их числа жилыми помещениями Минпросвещения России планирует разработку проекта федерального закона, в соответствии с которым в отношении лиц старше 23 лет, включенных в список детей сирот и детей сирот из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми посещениями (далее. — Список), будет предложена возможность реализации их права на жилье путем предоставления единовременной выплаты для приобретения жилого помещения посредством выдачи сертификата», — отметили в Министерстве.

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Из письма Минпросвещения следует, что для сирот установят размер единовременной выплаты по сертификату, сроки и дополнительные условия.

По словам Гладких, нуждающиеся смогут приобрести жилье в удобном для них месте благодаря сертификату.

«Сейчас в ряде регионов планируют построить жильё для сирот в небольших пунктах, где нет условий для ресоциализации, сложно найти работу, заняться детьми», — уточнил депутат.

Он отметил, что по прошлогоднему закону, дети-сироты не отдают более 25 процентов квартир в домах в крупные муниципалитетах с населением от 10 тысяч человек. На менее населенной территории сироты могут получить все квартиры в доме.

«Минпросвещения согласился с моим предложением по введению сертификатов. Я не претендую на авторство, это может войти в законопроект, который разрабатывают в министерстве», — пояснил Гладких.